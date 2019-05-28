又会唱歌又会演戏还会拍广告！BTS防弹少年团V的经济价值有多高？

防弹少年团从小小的韩国男团成长成了现在的世界豆，不仅帮助BIGHIT上市，也成了公司最赚钱的艺人，7名成员可以说是行走的印钞机。 而作为世界第一帅的V到底有多么惊人的经济价值呢？？
美国专门研究预测明星资产价值的Celebritynetworth.com网站分析了V的经济价值，他作为创作型歌手和演员的个人能力是最大的竞争力。 2018年预测标准资产价值为800万美金，而当V每一次发布作曲时，该数值就会及时发生波动，这不仅证明了V作为创作型歌手的才华，也反映出了国外乐坛对V的高评价。
V不仅活跃在了乐坛，还以演员身份亮相小银幕。 参演了电视剧《花郎》的他是防弹少年团队内的唯一演员，他在剧中表现可圈可点，也更让观众期待他今后在影视剧圈的表现。除了音乐和演戏之外，有著世界第一帅面孔的V也凭藉卓越的外貌成了各大品牌商的宠儿。 在L'atelier香水广告中，V就以性感又略带神秘的面庞演绎了「月光下迎接迷雾的瞬间」的绝美场景。
V还被选为2018年《I-Magazine》时尚面孔大赏第一名，作为代言人获得了专业人士们的认可。 他穿过的运动鞋哪怕卖到40万（韩币）高价也会卖到脱销，在日本上市的隐形眼镜也在最大的购物网站里刷新了销售记录，而他在机场里拿著的书会成为最畅销的书籍。
防弹少年团的影响力在海外的音乐市场也不容小觑，英国BBC和法国路透社都将防弹少年团评为「为2018年全球音乐产业经济做出贡献的艺人」。 BBC称：「Drake和防弹少年团、Ariana Grande对去年全球音乐产业值达成190亿美金做出了巨大的贡献，这是过去10年中全球音乐产业值最多的一年。 」路透社则分析：「征服全球音乐市场的艺人有Drake和防弹少年团、Ed Sheeran，2018年总销售额达到了191亿美金。 」
2018年12月，现代经济研究院发布了名为「BTS的经济效益」的报告，指出他们年平均国内生产带动效益为4.14兆（韩币，下同），是中坚企业平均销售额（1591亿）的26倍。 而防弹少年团附加价值带动的经济效益为1.42兆，总经济价值为5.6兆。
「图：NATE NEWS」
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