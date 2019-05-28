润娥生日献给粉丝大礼！一次cover10首歌还有满满的少时团魂 IU兴奋地去突袭「官方生日应援活动」现场，却发现粉丝们都走了！委屈地直接坐在楼梯上XD CL脱口秀节目《CL Nine》制作最终告吹？但...本人根本不知道自己要主持这节目！ 韩剧《初次见面我爱你》喝醉的金英光被秦基周「公主抱」？这段也太好笑XD 《PRODUCE X 101》韶宥哭完换周宪哭，都是因为大哥哥练习生朴宣浩… SJ圭贤出演《认哥》！他透露：「在训练所洗澡时…总会有人在旁边『围观』」 李光洙为在拍摄《深渊Abyss》的朴宝英、李施彦送上咖啡车！还记得他们分别合作过什么作品吗？ 韩国人气网漫《女神降临》的正妹作者宣布休刊！身体健康亮红灯 宋仲基与《狼少年》导演二次合作！搭档金泰梨主演科幻电影《胜利号》 李瑞镇、李升基确定出演SBS首个月火综艺！携手合作《小森林》 预计今夏首播 TWICE定延剪短长发！ 只露面了一次宣传期的长发说掰掰了~ 【事件追踪】孝琳所属社：「已和发帖人和解」 网友却纷纷表示：「这是间接承认有过校园暴力？」 AI修复宋慧乔童年照曝光 从小就乖巧可爱！ 2PM俊昊两天后（30日）服役！曾因肌腱断裂而严重受伤 将作为社会服务人员履行国防义务 这是要摆脱「没用的身体」称号吗？安宰贤更新健身近况照，手臂肌肉吸引大家的视线！ 「最想让他做我弟弟的偶像」1位BTS防弹少年团JIMIN拿下81%投票率 大冲击！！YG老板梁铉锡涉性招待内幕大曝光，竟还有未成年人最小年龄14岁 就是爱吃软糖，这五款软糖也来吃吃看吧! SHINee温流的弟弟也来参加《Produce X 101》？单眼皮白皮肤尖下巴，这也太像了吧XD 回归才2天活动就中断！Berry Good队长邰贺上传亲笔信，表示合约到期将中断活动并退队！ TWICE SANA演唱会上首次吐露「日本新年号风波」心声：那时的我很害怕 又会唱歌又会演戏还会拍广告！BTS防弹少年团V的经济价值有多高？ 当「男版」的金淑和「女版」的全炫茂遇上...意外激似？！XD

← 上一则 下一则 →