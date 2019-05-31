【專訪】《阿宮》後有特別留意什麼遊戲嗎？玄彬：我不會玩遊戲，燦烈他很會！

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如有去玄彬台灣或香港場的見面會的你，都知道這個帥氣、魅力爆登的男人，在遊戲方面真的有點不太擅長（笑）除了這方面之外，看看他跟小編聊了些什麼吧～

玄彬在港舉行粉絲見面會 被「冷靜」粉絲考起！

今次是玄彬相隔六年再度來港舉行粉絲見面會，他表示這次是以很緊張又期待的心情見大家，希望跟大家製造美好的回憶。問及若有時間的話，最想吃甚麼香港美食，或甚麼景點是很想去的，玄彬就說：「因為我沒有來香港旅遊過，我又很喜歡走路，所以可以的話想逛逛日常的香港，來感受當地的事；如想吃的話，就吃點心及用蟹造的料理。」

之後問一下《阿爾罕布拉宮的回憶》劇中的事，劉鎮宇這角色難度甚高，對他而言演繹這個角色最難的地方是因這次題材提及AR，因這技術在現實仍未十分純熟，但因為劇情上故事上，演員們都需憑空想像再表演出來，這點是對他來說是最難的。提及這劇中題材有AR的元素，問及玄彬在拍攝前或殺青後，有沒有關注一些熱門的手機遊戲或電子遊戲，他就表示：「我不是一個很會玩遊戲或不太愛玩的人（笑）燦烈這方面很厲害，他也很喜歡！」那劇後對科技產品更有興趣嗎，他就表示：「我可能比普遍男生來說不太熟悉這方面的事，但不時都會留意一下最新的潮流的科技產品。」



如大家有看劇集的製作花絮就看得出劇組一起時相處融洽，期間他也與劇中演員們成為了好友，不過玄彬都有透露在西班牙開拍第一天，因與演員跟工作人員都不是太熟絡，在那裡拍攝的時間也有限，所以在不用拍攝的時間，我們都會見面及聚會去討論劇本，希望令劇中的表演更精彩。而劇中他是飾演一位頗任性的代表，想做的就必須要做到，不想做的就打死也不會做，問及他平常私底下也會有沒有任性一面，他聽到這問題就笑了，之後想了一想：「嗯...我平時都比較少有任性的一面，可能我是個比較理性的人吧～（笑）」

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剛過去的一年，玄彬都相當忙碌，但仍然保持好身材，問他可不可以分享一些飲食或運動心得，他就表示：「說真的在這方面我真的沒什麼特別心得，因為我是個蠻吃的人，同時也很喜歡運動，而我做運動是為了健康而做，不是為了身材比較好看，如有角色是需要（身材體型），我才會加倍在運動及飲食上作出調節。」

其後問及他有哪些題材或角色一直以來很想挑戰卻還未挑戰，他就表示有很多都想去挑戰，如果最近最想挑戰的話，玄彬就說是喜劇，或是《朋友》這類的作品都想挑戰一下。另外因在2011年時有出演電影《晚秋》，當中是需要用英語來演繹角色，有計劃想過去荷里活拍戲，他說這不是短期的計劃，但如有好的作品或情況下許可，他都會想再次以英語來演繹或去挑戰。

去年不論電視劇或電影都端出亮眼成績單，去香港及台灣時也曾透露正在看劇本，而見面會完結後沒多久，就宣佈再次與孫藝珍合作，出演《來自星星的你》、《藍色海洋的傳說》等電視劇的朴智恩編劇新作《愛的迫降》，希望歐巴可以拍攝後與同見面會上說的：期待再次與大家見面！



圖/ Lancy；文/ choyoung

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