【专访】《阿宫》后有特别留意什么游戏吗？玄彬：我不会玩游戏，灿烈他很会！

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如有去玄彬台湾或香港场的见面会的你，都知道这个帅气、魅力爆登的男人，在游戏方面真的有点不太擅长（笑）除了这方面之外，看看他跟小编聊了些什么吧～

玄彬在港举行粉丝见面会 被「冷静」粉丝考起！

今次是玄彬相隔六年再度来港举行粉丝见面会，他表示这次是以很紧张又期待的心情见大家，希望跟大家制造美好的回忆。问及若有时间的话，最想吃甚么香港美食，或甚么景点是很想去的，玄彬就说：「因为我没有来香港旅游过，我又很喜欢走路，所以可以的话想逛逛日常的香港，来感受当地的事；如想吃的话，就吃点心及用蟹造的料理。」

之后问一下《阿尔罕布拉宫的回忆》剧中的事，刘镇宇这角色难度甚高，对他而言演绎这个角色最难的地方是因这次题材提及AR，因这技术在现实仍未十分纯熟，但因为剧情上故事上，演员们都需凭空想像再表演出来，这点是对他来说是最难的。提及这剧中题材有AR的元素，问及玄彬在拍摄前或杀青后，有没有关注一些热门的手机游戏或电子游戏，他就表示：「我不是一个很会玩游戏或不太爱玩的人（笑）灿烈这方面很厉害，他也很喜欢！」那剧后对科技产品更有兴趣吗，他就表示：「我可能比普遍男生来说不太熟悉这方面的事，但不时都会留意一下最新的潮流的科技产品。」



如大家有看剧集的制作花絮就看得出剧组一起时相处融洽，期间他也与剧中演员们成为了好友，不过玄彬都有透露在西班牙开拍第一天，因与演员跟工作人员都不是太熟络，在那里拍摄的时间也有限，所以在不用拍摄的时间，我们都会见面及聚会去讨论剧本，希望令剧中的表演更精彩。而剧中他是饰演一位颇任性的代表，想做的就必须要做到，不想做的就打死也不会做，问及他平常私底下也会有没有任性一面，他听到这问题就笑了，之后想了一想：「嗯...我平时都比较少有任性的一面，可能我是个比较理性的人吧～（笑）」

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刚过去的一年，玄彬都相当忙碌，但仍然保持好身材，问他可不可以分享一些饮食或运动心得，他就表示：「说真的在这方面我真的没什么特别心得，因为我是个蛮吃的人，同时也很喜欢运动，而我做运动是为了健康而做，不是为了身材比较好看，如有角色是需要（身材体型），我才会加倍在运动及饮食上作出调节。」

其后问及他有哪些题材或角色一直以来很想挑战却还未挑战，他就表示有很多都想去挑战，如果最近最想挑战的话，玄彬就说是喜剧，或是《朋友》这类的作品都想挑战一下。另外因在2011年时有出演电影《晚秋》，当中是需要用英语来演绎角色，有计划想过去荷里活拍戏，他说这不是短期的计划，但如有好的作品或情况下许可，他都会想再次以英语来演绎或去挑战。

去年不论电视剧或电影都端出亮眼成绩单，去香港及台湾时也曾透露正在看剧本，而见面会完结后没多久，就宣布再次与孙艺珍合作，出演《来自星星的你》、《蓝色海洋的传说》等电视剧的朴智恩编剧新作《爱的迫降》，希望欧巴可以拍摄后与同见面会上说的：期待再次与大家见面！



图/ Lancy；文/ choyoung

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