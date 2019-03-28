再度陷入「買榜」爭議？MOMOLAND在音樂節目擊敗MAMAMOO獲一位，數據引發討論！
KPOP 2019年3月28日 星期四14:12 Yuan
MOMOLAND近日帶著第五張迷你專輯《Show Me》回歸，主打歌《I’m So Hot》是繼之前的洗腦夯曲《BBoom BBoom》、《BAAM》後再次和製作人新沙洞老虎合作。
在26日的音樂節目《THE SHOW》中，MOMOLAND以「11分險勝」擊敗MAMAMOO拿下了一位。但...「計分」也引發了質疑，MAMAMOO在第一項「音源＋銷量」的評分中比MOMOLAND多出了1100多分，第二項「MV瀏覽＋專業人士評分＋事前投票」分數則是MOMOLAND勝出。
有粉絲提出數據表示：MV瀏覽上MOMOLAND只比MAMAMOO多出了約200萬，但事前投票、直播投票的部分都是MAMAMOO勝出，而「專業人士評分」的依據是什麼，也讓人相當困惑。另外，「音源＋銷量」的分數也被指出有問題，在Melon、Genie等各個音源榜中，MAMAMOO的名次分別在1～12位；MOMOLAND的名次則在19～194位，專輯銷量方面，MAMAMOO更是多出了MOMOLAND約五倍的銷量。
這也讓她們再次陷入了「買榜」的疑雲，之前MOMOLAND以《BBoom BBoom》拿下出一位後。專輯一天內就賣出了8200多張，達到了大勢男團級的銷量，雖然日後公司解釋是日本粉絲共同集資買專輯，並提出了海外匯款證明書和收據，但仍疑點重重。
而《THE SHOW》目前沒有做出回應，接下來MOMOLAND也會出演其他音樂節目，是否會再奪下一位，也引發了關注。
（圖：MLD娛樂、TVDaily、SBS、推特＠MMLD_Official、推特＠RBW_Mamamoo）
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留言/評論
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THE SHOW一位本來就很不公平呀~ 抄襲買榜還能得到很多獎項 😒真好呀...
21分前
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個人認為momoland新歌沒比boom boom好聽，也不洗腦，怎麼有機會贏mamamoo
34分前
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其實獎項係一個鼓舞黎
加上今時今日Mamamoo根本唔需要獎項證明實力
32分前
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Jia Wen Hoo ... 赢过mamamoo 呵呵
37分前