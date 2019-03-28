《她的私生活》公開「站姐」朴敏英、金寶拉海報！「愛豆」鄭帝元將成為她們競爭的對象！ 柳俊烈去看好友孫興慜的比賽 贏球後IG開心留言 新劇《加油吧威基基2》演員大換血後依舊超搞笑，全新人設、笑點不斷、絕無冷場推一波！ 被網友質疑是勝利口中接待日本企業家的「秘密姐姐」？高準熹親自回應留言：「不是的！」 CRUSH的情歌《Woo Ah》竟是寫給愛犬！ 網友翻出歌詞重看：「說得通耶！ 」 《錢力遊戲》上映9日破200萬人次 熱血金南佶也相挺！ 再度陷入「買榜」爭議？MOMOLAND在音樂節目擊敗MAMAMOO獲一位，數據引發討論！ 南柱赫在《耀眼》對於曾被批「演技不好」的心情採訪：只想不停地往前跑 《第55屆百想藝術大賞》來了！橫跨電影、電視、綜藝大家覺得誰會得獎呢？ Highlight 東雲預告刪除 Instagram 呼籲粉絲放心「請大家不用擔心或多想！」 一聽就深陷！EXO Chen 首張個人專輯〈April, and a flower〉搶先聽 MAMAMOO 演唱會又火速售罄 回歸後第三冠入袋！ 這真的會喝飲料喝到飽！MEGA COFFEE王牌菜單：爆米花奶昔 音源強手臉紅的思春期回歸在即 最新主打歌 MV 預告公開！ 黃旼炫隻身為 NU’EST 新專輯打頭陣 官方手燈也即將上市！ 勝利因「散播非法拍攝照片」嫌疑被追加立案 Burning Sun股權結構公開 勝利前往警署前到美容院化全妝 院長澄清：只是簡單整理了髮型和遮了黑眼圈 YG娛樂開始刪除勝利痕跡...BIGBANG合影被打馬賽克！ 期待！趙震雄＆李荷妮有望攜手演出新片《Black Money》 2018 年後月火劇話題性評價出爐 《耀眼》橫跨各台勇奪冠軍！ 李貞賢婚後也不休息 新片 4 月正式開拍！ 韓劇 本週無線、有線月火劇收視概況-趙德浩刷新落幕，讀心小子刷新高 自製蠟燭送人竟是犯法？！朴娜萊節目內容引爭議：「已回收全部禮物」 隊長 RM 個人秀率先上場 BTS防彈少年團新專輯預告片公開啦！ 「能不能別問我理由借我1000萬？」李洪基向圈內5位好友借錢！李昇基的反應超搞笑XD SHINee Key部隊儲物櫃貼的照片是誰？看完真的超催淚T^T 勝利化好全妝＆set好髮型出席警局調查 韓國網友怒：「以為去作秀嗎？」

← 上一則 下一則 →