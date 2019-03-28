再度陷入「买榜」争议？MOMOLAND在音乐节目击败MAMAMOO获一位，数据引发讨论！
KPOP 2019年3月28日 星期四14:12 Yuan
MOMOLAND近日带著第五张迷你专辑《Show Me》回归，主打歌《I’m So Hot》是继之前的洗脑夯曲《BBoom BBoom》、《BAAM》后再次和制作人新沙洞老虎合作。
在26日的音乐节目《THE SHOW》中，MOMOLAND以「11分险胜」击败MAMAMOO拿下了一位。但...「计分」也引发了质疑，MAMAMOO在第一项「音源＋销量」的评分中比MOMOLAND多出了1100多分，第二项「MV浏览＋专业人士评分＋事前投票」分数则是MOMOLAND胜出。
有粉丝提出数据表示：MV浏览上MOMOLAND只比MAMAMOO多出了约200万，但事前投票、直播投票的部分都是MAMAMOO胜出，而「专业人士评分」的依据是什么，也让人相当困惑。另外，「音源＋销量」的分数也被指出有问题，在Melon、Genie等各个音源榜中，MAMAMOO的名次分别在1～12位；MOMOLAND的名次则在19～194位，专辑销量方面，MAMAMOO更是多出了MOMOLAND约五倍的销量。
这也让她们再次陷入了「买榜」的疑云，之前MOMOLAND以《BBoom BBoom》拿下出一位后。专辑一天内就卖出了8200多张，达到了大势男团级的销量，虽然日后公司解释是日本粉丝共同集资买专辑，并提出了海外汇款证明书和收据，但仍疑点重重。
而《THE SHOW》目前没有做出回应，接下来MOMOLAND也会出演其他音乐节目，是否会再夺下一位，也引发了关注。
（图：MLD娱乐、TVDaily、SBS、推特＠MMLD_Official、推特＠RBW_Mamamoo）
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