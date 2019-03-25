Apink 要滿八歲囉！出道週年見面會即將登場
KPOP 2019年3月25日 星期一12:01 施乃琪
「八歲」雖然只是上中年級的年紀，對 Apink 而言則代表著無數寶貴時光，大家準備好和她們一起慶生了嗎？
Apink 將於 4 月 20 日在首爾的世宗大學大洋廳，舉行出道八週年紀念見面會《Apink 八歲了》，與 2000 多名粉絲 Panda 近距離互動慶祝。
2011 年 4 月 19 日出道的 Apink 在 2013 年正式創立後援會後，每年都持續在出道紀念日前後舉行見面會與粉絲共度；走過女團必經的「七年之癢」，如今活動將邁入第九年的她們依然十分活躍，無論在團體或個人領域都有多元表現。
特別的是，每次都會為見面會設定主題的 Apink，這次將化身為「回到八歲參加運動會」的孩子，和粉絲們一起展開各種有趣的活動、開心同樂。
如果是 Apink 後援會的官方會員，27 日就能搶先上 MelOn Ticket 購買《Apink 八歲了》的門票，非會員則是魚 29 日開始購片，希望大家都能搶票成功哦！
（照片與影片來源：Plan A Entertainment）
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