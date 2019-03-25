Apink 要满八岁罗！出道周年见面会即将登场
KPOP 2019年3月25日 星期一12:01 施乃琪
「八岁」虽然只是上中年级的年纪，对 Apink 而言则代表著无数宝贵时光，大家准备好和她们一起庆生了吗？
Apink 将於 4 月 20 日在首尔的世宗大学大洋厅，举行出道八周年纪念见面会《Apink 八岁了》，与 2000 多名粉丝 Panda 近距离互动庆祝。
2011 年 4 月 19 日出道的 Apink 在 2013 年正式创立后援会后，每年都持续在出道纪念日前后举行见面会与粉丝共度；走过女团必经的「七年之痒」，如今活动将迈入第九年的她们依然十分活跃，无论在团体或个人领域都有多元表现。
特别的是，每次都会为见面会设定主题的 Apink，这次将化身为「回到八岁参加运动会」的孩子，和粉丝们一起展开各种有趣的活动、开心同乐。
如果是 Apink 后援会的官方会员，27 日就能抢先上 MelOn Ticket 购买《Apink 八岁了》的门票，非会员则是鱼 29 日开始购片，希望大家都能抢票成功哦！
（照片与影片来源：Plan A Entertainment）
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