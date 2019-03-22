《她的私生活》公開金材昱&朴敏英首波劇照及雙人海報！「我稱之為愛情 世間稱之為追星」
韓劇 2019年3月22日 星期五10:51 JiaJia
雙人海報的CP感太強了吧！帥氣的金材昱 & 甜美的朴敏英 ～期待《她的私生活》，4月10日首播哦！
《她的私生活》由《名不虛傳》、《Life》的洪鍾燦導演與金慧英編劇攜手打造，描述對外是美術館能力出眾的策展人、在家則是沈迷偶像的宅女迷妹，和線下是美術館館長、線上是溫柔假宅男的故事。將接檔水木劇（週三、四播出）《觸及真心》於下月（4月）10日首播。
今日（22日），劇組公開金材昱、朴敏英雙人海報，氛圍甜美又清新。海報上寫著「我稱之為『愛情』，世間稱之為『追星』」的文字。朴敏英手持大炮相機露出迷人微笑，金材昱則在一旁幫忙扶著鏡頭，CP感爆棚。
朴敏英飾演「成德美」，發掘新人畫家的美術館策展人，同時也是偶像男團「White Ocean」的瘋狂粉絲和站姐，過著雙重生活。也因為太熱衷於追星，導致多次與交往對象分手。在公開的劇照中，朴敏英輕鬆駕馭各種顏色的西裝，氣質滿分。
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金材昱則飾演美術館館長「Ryan Gold」，是一位從出道到封筆都引起轟動性報導的畫家，封筆後順利當上美術館館長。知道成德美的雙重生活後，對她開始感到興趣。在公開的劇照中，金材昱於派對上的一舉一動都透漏著自信，隨性的襯衫更凸顯帥氣。
（圖片來源：tvN《她的私生活》）
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