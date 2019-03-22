《她的私生活》公开金材昱&朴敏英首波剧照及双人海报！「我称之为爱情 世间称之为追星」
韩剧 2019年3月22日 星期五10:51 JiaJia
双人海报的CP感太强了吧！帅气的金材昱 & 甜美的朴敏英 ～期待《她的私生活》，4月10日首播哦！
《她的私生活》由《名不虚传》、《Life》的洪钟灿导演与金慧英编剧携手打造，描述对外是美术馆能力出众的策展人、在家则是沈迷偶像的宅女迷妹，和线下是美术馆馆长、线上是温柔假宅男的故事。将接档水木剧（周三、四播出）《触及真心》於下月（4月）10日首播。
今日（22日），剧组公开金材昱、朴敏英双人海报，氛围甜美又清新。海报上写著「我称之为『爱情』，世间称之为『追星』」的文字。朴敏英手持大炮相机露出迷人微笑，金材昱则在一旁帮忙扶著镜头，CP感爆棚。
朴敏英饰演「成德美」，发掘新人画家的美术馆策展人，同时也是偶像男团「White Ocean」的疯狂粉丝和站姐，过著双重生活。也因为太热衷於追星，导致多次与交往对象分手。在公开的剧照中，朴敏英轻松驾驭各种颜色的西装，气质满分。
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金材昱则饰演美术馆馆长「Ryan Gold」，是一位从出道到封笔都引起轰动性报导的画家，封笔后顺利当上美术馆馆长。知道成德美的双重生活后，对她开始感到兴趣。在公开的剧照中，金材昱於派对上的一举一动都透漏著自信，随性的衬衫更凸显帅气。
（图片来源：tvN《她的私生活》）
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