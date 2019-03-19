MAMAMOO 為《四季四色》企劃華麗收尾 專場演唱會 4 月登場！
KPOP 2019年3月19日 星期二08:24 施乃琪
MAMAMOO 的每次回歸從不讓人失望，而且這次回歸更伴隨著近在眼前的專場演唱會，希望 Moomoo 們都能搶票成功囉！
RBW 昨天（18 日）宣布，MAMAMOO 將於 4 月 19~21 三日在首爾得獎忠體育館舉行專場演唱會《2019 MAMAMOO CONCERT “4 Season F/W”》。
MAMAMOO 從 2018 年初啟動長期企劃《四季四色》，陸續發行了〈Yellow Flower〉、〈Red Moon〉、〈Blue;s〉以及最新的〈White Wind〉共四張迷你專輯，以音符揮灑色澤反映出四季情調。
隨著壓軸作品〈White Wind〉在上週發行，MAMAMOO 也將以演唱會為整個企劃劃下句點，表演的豐富、華麗程度自然精彩可期。
另一方面，《2019 MAMAMOO CONCERT “4 Season F/W”》將於 25 日搶先開放官方會員 Moomoo 上 MelOn Ticket 購票，而非會員則可於 27 日購票。
（照片與影片來源：RBW）
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