MAMAMOO 为《四季四色》企划华丽收尾 专场演唱会 4 月登场！
KPOP 2019年3月19日 星期二08:24 施乃琪
MAMAMOO 的每次回归从不让人失望，而且这次回归更伴随著近在眼前的专场演唱会，希望 Moomoo 们都能抢票成功罗！
RBW 昨天（18 日）宣布，MAMAMOO 将於 4 月 19~21 三日在首尔得奖忠体育馆举行专场演唱会《2019 MAMAMOO CONCERT “4 Season F/W”》。
MAMAMOO 从 2018 年初启动长期企划《四季四色》，陆续发行了〈Yellow Flower〉、〈Red Moon〉、〈Blue;s〉以及最新的〈White Wind〉共四张迷你专辑，以音符挥洒色泽反映出四季情调。
随著压轴作品〈White Wind〉在上周发行，MAMAMOO 也将以演唱会为整个企划划下句点，表演的丰富、华丽程度自然精彩可期。
另一方面，《2019 MAMAMOO CONCERT “4 Season F/W”》将於 25 日抢先开放官方会员 Moomoo 上 MelOn Ticket 购票，而非会员则可於 27 日购票。
（照片与影片来源：RBW）
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