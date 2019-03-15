「頹廢美→陽光明朗」BEAST出身的張賢勝入伍前後，形象大轉變！
明星 2019年3月15日 星期五09:15 ZJM
網友調侃張賢勝是人間避雷針，沒加入BIGBANG，離開了BEAST，完美躲過了這場災難性事件...
近日因為「韓娛大地震」事件，不少明星都長期登在韓網熱搜中。 今日因為龍俊亨宣佈退出HIGHLIGHT，連帶了Beast、張賢勝等詞也上了熱搜。
近日有網友對比了張賢勝在入伍前後的形象轉變，入伍前以頹廢美著稱的張賢勝，標誌性的妝容是煙熏妝。 在去年7月入伍後的近況被公開，戴著鏡框眼鏡，面容朴素。
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對此網友評論：「在軍隊的樣子看起來舒服多了、臉色看起來亮多了啊、他就應該在軍隊裡過日子，有人樣了」等等。
圖：Pann、張賢勝IG
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留言/評論
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這關bb,beast什麼關係，明明就是個人問題，為何牽扯一整團🙄🙄
2019年3月15日 09:37
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人間避雷針？？？
避雷針的作用是「把雷吸到自己身上，雷就不會打到其他人了」的啊…
2019年3月15日 11:23
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某些留言是否太激進？什麼叫他毀了BEAST🙄
是，他在合約尚未到之前工作態度不佳，他也發文承認自己當時行為的愚蠢並且道歉。
但因音樂、個人理念不同而離開有什麼錯？
你可以隨意換工作而他就不行嗎？偶像對他來說這也是份工作啊
都發生了這麼多事，還是有白蓮花迷妹認為偶像們舞台上呈現的就是真實的他們嗎？
會不會太可笑。
2019年3月15日 17:14
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第一次看到那么明亮、那么清秀的贤胜 😂😂😂 对比艺人时期，觉得军人姿态的贤胜更好看耶！
2019年3月15日 09:33
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明明就是他毀了beast，講的他好像很清高
2019年3月15日 10:19