當AirPods遇上Ryan、Apeach：真的太欠買啦～
生活 2019年1月13日 星期日08:50 Chrissy
Apple設計的AirPods早已成為潮流的單品配件之一，實用度、時尚度兼具，而它的白色充電盒，如同所有Apple的產品潔白無瑕，任由你為它變換造型。
Kakao Friends推出小Ryan與小Apeach造型的AirPods，粉嫩色系讓AirPods的科技感不再那麼強烈。
而小Apeach則有三款: 小Apeach、緞帶小Apeach、愛心小Apeach，完全打中少女心啊！
很可惜小Ryan就只有一款，只好敲碗Kakao Friends加碼推出了。
除了AirPods的保護殼之外，Kakao Friends也推出可以掛在上頭的吊飾，吊飾與保護殼是分開販售，也就是說錢要噴兩次，但是可愛度也是乘以2倍的。現在都已經可以在線上商店與實體店買得到，不過小Apeach的吊飾已經售完，所以朋友們，動作要快啊。
圖片來源: Kakao Friends 官方網站/ Apple 官方網站
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