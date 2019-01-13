【K社韩文小百科】一次看明白韩国的垃圾分类规范！从此丢垃圾不再迷茫 CL和T.O.P化身超美肖像画！ 法国艺术家Pierre et Gilles来韩展出 真的会看饿！2019偶像运动大会就是爱豆「逆朝贡」大比拼：这几家的便当超想吃XD BTS防弹少年团V的好友有共同点，原来兄弟们都姓「朴」 《2019偶像运动会》射箭的TWICE子瑜就是精灵公主啊，射的根本不是靶子而是人心 韩剧 邻家律师赵德浩2：罪与罚동네변호사 조들호2 : 죄와벌-朴信阳、高贤廷气场全开 韩版小熊饼干=韩国人的儿时零嘴，池昌旭、圣圭都吃过 金在中：「半夜睁眼发现私生饭在看自己？！ 」堪比恐怖片的遭遇竟上演数十次！ 【心得分享】迷妹编追星日记，这次到大邱去看欧巴啦！ 当AirPods遇上Ryan、Apeach：真的太欠买啦～ Yuri要去澳门举办首次个人粉丝见面会！将跟SONE渡过愉快的农历初五啊～ 河正宇再次挑战广东话跟香港粉丝打招呼～同时公开《轰天暴队》三大必睇看点！

Apple设计的AirPods早已成为潮流的单品配件之一，实用度、时尚度兼具，而它的白色充电盒，如同所有Apple的产品洁白无瑕，任由你为它变换造型。

Kakao Friends推出小Ryan与小Apeach造型的AirPods，粉嫩色系让AirPods的科技感不再那么强烈。



而小Apeach则有三款: 小Apeach、缎带小Apeach、爱心小Apeach，完全打中少女心啊！



很可惜小Ryan就只有一款，只好敲碗Kakao Friends加码推出了。



除了AirPods的保护壳之外，Kakao Friends也推出可以挂在上头的吊饰，吊饰与保护壳是分开贩售，也就是说钱要喷两次，但是可爱度也是乘以2倍的。现在都已经可以在线上商店与实体店买得到，不过小Apeach的吊饰已经售完，所以朋友们，动作要快啊。

图片来源: Kakao Friends 官方网站/ Apple 官方网站

Chrissy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻