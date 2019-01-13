当AirPods遇上Ryan、Apeach：真的太欠买啦～
生活 2019年1月13日 星期日08:50 Chrissy
Apple设计的AirPods早已成为潮流的单品配件之一，实用度、时尚度兼具，而它的白色充电盒，如同所有Apple的产品洁白无瑕，任由你为它变换造型。
Kakao Friends推出小Ryan与小Apeach造型的AirPods，粉嫩色系让AirPods的科技感不再那么强烈。
而小Apeach则有三款: 小Apeach、缎带小Apeach、爱心小Apeach，完全打中少女心啊！
很可惜小Ryan就只有一款，只好敲碗Kakao Friends加码推出了。
除了AirPods的保护壳之外，Kakao Friends也推出可以挂在上头的吊饰，吊饰与保护壳是分开贩售，也就是说钱要喷两次，但是可爱度也是乘以2倍的。现在都已经可以在线上商店与实体店买得到，不过小Apeach的吊饰已经售完，所以朋友们，动作要快啊。
图片来源: Kakao Friends 官方网站/ Apple 官方网站
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