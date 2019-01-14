BTS防彈少年團V真的超愛照顧哥哥們！兄弟情都體現在細節中～

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野心大步伐穩的防彈少年團，七位成員的感情一直都很好,平時也經常強調是好的團隊合作給他們帶來了成功，真正的感情不是Show出來，而是體現在了細節中，比如wuli V就是個貼心大暖男。

V看上去是個「冷都男」，舞台上又是霸氣炸裂的存在，但其實私下裡很是細膩。 金唱片大賞頒獎典禮上，JIMIN坐在了V的身邊，有些口渴的JIMIN伸手拿了一瓶放在V面前的水。 緊接著V就又拿起一瓶，順手放在了V面前，是擔心好兄弟喝完吧，先備著再說。 兩人雖然沒有言語交流和視線接觸，但也能看出滿滿的兄弟情。



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第二天的頒獎典禮上，工作人員遞上一瓶水，V和RM同時伸出了手。 隊長RM就讓給了V，然而V並沒有直接喝，而是拿起來擰開瓶蓋遞給了哥哥，如果這都不算愛那還什麼是愛呢？



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V超愛照顧各位哥哥~J-HOPE哥哥，要不要唇膏~從衣服裡面掏東西的VV真的是太可愛了~



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幫JIN哥哥拿稿子



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此外，V還經常被拍到喂哥哥們吃東西，有好吃的也會先給哥哥~



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不過其實，7名成員最喜歡做的事情就是互相投食，每次看到這些瞬間都會情不自禁露出姨母笑~



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「圖：theqoo」

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