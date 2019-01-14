BTS防弹少年团V真的超爱照顾哥哥们！兄弟情都体现在细节中～

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野心大步伐稳的防弹少年团，七位成员的感情一直都很好,平时也经常强调是好的团队合作给他们带来了成功，真正的感情不是Show出来，而是体现在了细节中，比如wuli V就是个贴心大暖男。

V看上去是个「冷都男」，舞台上又是霸气炸裂的存在，但其实私下里很是细腻。 金唱片大赏颁奖典礼上，JIMIN坐在了V的身边，有些口渴的JIMIN伸手拿了一瓶放在V面前的水。 紧接著V就又拿起一瓶，顺手放在了V面前，是担心好兄弟喝完吧，先备著再说。 两人虽然没有言语交流和视线接触，但也能看出满满的兄弟情。



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第二天的颁奖典礼上，工作人员递上一瓶水，V和RM同时伸出了手。 队长RM就让给了V，然而V并没有直接喝，而是拿起来拧开瓶盖递给了哥哥，如果这都不算爱那还什么是爱呢？



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V超爱照顾各位哥哥~J-HOPE哥哥，要不要唇膏~从衣服里面掏东西的VV真的是太可爱了~



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帮JIN哥哥拿稿子



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此外，V还经常被拍到喂哥哥们吃东西，有好吃的也会先给哥哥~



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不过其实，7名成员最喜欢做的事情就是互相投食，每次看到这些瞬间都会情不自禁露出姨母笑~



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「图：theqoo」

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