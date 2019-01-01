姜成勳離開水晶男孩，與YG解除專屬合約！通過官咖表示：「辜負了大家的期待，感到非常抱歉」

姜成勳離開水晶男孩，與YG解除專屬合約！通過官咖表示：「辜負了大家的期待，感到非常抱歉」

明星   2019年1月1日   星期二13:00   Yuan   4

今日，有韓媒報導姜成勳作為水晶男孩將中斷所有活動，與所屬社YG娛樂協商之後決定解除專屬合約。

姜成勳在官方粉絲俱樂部表示：「因為出現了意想不到的誤會，所以表明立場時非常小心翼翼。因為現在心理健康的問題，無法預測復出的時間，再延遲水晶男孩的活動會對團體會有很大的傷害，所以經過許多苦惱之後，在2018年12月31日決定解除合約，水晶男孩的所有活動都會停止。」

並提到：「雖然經歷的空白時間很長，但對依然等待我的粉絲們，辜負了大家的期待，感到非常抱歉。因為我的事情而受到傷害的水晶男孩組合也真心向大家道歉，最後感謝為水晶男孩姜成勳應援的所有人，也希望大家繼續為水晶男孩成員們的活動應援，再次感到抱歉，謝謝。」對此，YG方面也回應：「經過與姜成勳討論後，解除了專屬合約。」

日前水晶男最新的年度周邊照片公開，當中只有殷志源、李宰鎮、金在德和他自己四人，許多粉絲也留言詢問：「成勳呢？」結果不久後便有眼尖的粉絲發現姜成勳已經取消追蹤四位成員，連YG娛樂代表梁鉉錫也包含在內，當時就有各式各樣的猜測。


（圖：YG、TVDaily、IG@suwonjang）

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留言/評論
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    到底在想什麼啊！好不容易合體然後重新出發，為什麼要這樣呢？ 我還ㄧ直回顧無限挑戰的片段，雖然已經看很多次了，但每次看都還是很感動！
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