姜成勋离开水晶男孩，与YG解除专属合约！通过官咖表示：「辜负了大家的期待，感到非常抱歉」
明星 2019年1月1日 星期二13:00 Yuan
今日，有韩媒报导姜成勋作为水晶男孩将中断所有活动，与所属社YG娱乐协商之后决定解除专属合约。
姜成勋在官方粉丝俱乐部表示：「因为出现了意想不到的误会，所以表明立场时非常小心翼翼。因为现在心理健康的问题，无法预测复出的时间，再延迟水晶男孩的活动会对团体会有很大的伤害，所以经过许多苦恼之后，在2018年12月31日决定解除合约，水晶男孩的所有活动都会停止。」
并提到：「虽然经历的空白时间很长，但对依然等待我的粉丝们，辜负了大家的期待，感到非常抱歉。因为我的事情而受到伤害的水晶男孩组合也真心向大家道歉，最后感谢为水晶男孩姜成勋应援的所有人，也希望大家继续为水晶男孩成员们的活动应援，再次感到抱歉，谢谢。」对此，YG方面也回应：「经过与姜成勋讨论后，解除了专属合约。」
日前水晶男最新的年度周边照片公开，当中只有殷志源、李宰镇、金在德和他自己四人，许多粉丝也留言询问：「成勋呢？」结果不久后便有眼尖的粉丝发现姜成勋已经取消追踪四位成员，连YG娱乐代表梁铉锡也包含在内，当时就有各式各样的猜测。
（图：YG、TVDaily、IG@suwonjang）
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