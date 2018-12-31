「2018 MBC演技大賞」完整獲獎名單！ 蘇志燮出道23年首摘「大賞」，《我身後的陶斯》八冠王

「2018 MBC演技大賞」完整獲獎名單！ 蘇志燮出道23年首摘「大賞」，《我身後的陶斯》八冠王

韓劇   2018年12月31日   星期一10:24   Sani   6

2018年的MBC演技大賞頒獎禮於昨晚圓滿落幕，一起來看看都是誰獲獎吧！

【完整獲獎名單】

▼青少年演員獎：《我身後的陶斯》金建宇、玉曳鄰，《過來抱抱我》柳翰庇，《離別已別離》申菲，《壞爸爸》申銀秀，《與神的約定》王錫賢，《牽著手，看夕陽西下》李娜雲，《捉迷藏》趙藝蓮

▼新人獎：《過來抱抱我》金景南、《離別已別離》李濬榮、《秘密與謊言》吳丞芽、《壞刑警》李雪

▼配角獎：《壞爸爸》金栽經、《我身後的陶斯》姜其永、《離別已別離》鄭慧英、《秘密與謊言》全盧民

▼年度作家獎：《我身後的陶斯》吳智英

▼年度演員獎：《過來抱抱我》許峻豪

▼黃金演技獎：《與神的約定》姜富子、《過來抱抱我》許峻豪

▼年度電視劇：《我身後的陶斯》

▼優秀演技獎（週末劇）：《我的契約老公吳先生》鄭尚勳、《離別已別離》趙寶兒

▼優秀演技獎（連續劇）：《富家公子》李奎翰、《我的愛情治癒記》朴俊錦

▼優秀演技獎（月火劇）：《偉大的誘惑者》禹棹煥、文佳煐

▼優秀演技獎（水木劇）：《過來抱抱我》張基龍、《我身後的陶斯》鄭仁仙

▼最優秀演技獎（週末劇）：《我的契約老公吳先生》金剛於、《離別已別離》蔡時那、《捉迷藏》李幼梨

▼最優秀演技獎（連續劇）：《我的愛情治癒記》延政勳、蘇有珍

▼最優秀演技獎（月火劇）：《檢法男女》鄭在詠、鄭柔美，《壞刑警》申河均

▼最優秀演技獎（水木劇）：《我身後的陶斯》蘇志燮，《赤月青日》金宣兒

▼大賞：《我身後的陶斯》蘇志燮

恭喜所有的獲獎者！

（圖源：2018 MBC演技大賞）

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