「2018 MBC演技大赏」完整获奖名单！ 苏志燮出道23年首摘「大赏」，《我身后的陶斯》八冠王

2018年的MBC演技大赏颁奖礼於昨晚圆满落幕，一起来看看都是谁获奖吧！
【完整获奖名单】
▼青少年演员奖：《我身后的陶斯》金建宇、玉曳邻，《过来抱抱我》柳翰庇，《离别已别离》申菲，《坏爸爸》申银秀，《与神的约定》王锡贤，《牵著手，看夕阳西下》李娜云，《捉迷藏》赵艺莲
▼新人奖：《过来抱抱我》金景南、《离别已别离》李浚荣、《秘密与谎言》吴丞芽、《坏刑警》李雪
▼配角奖：《坏爸爸》金栽经、《我身后的陶斯》姜其永、《离别已别离》郑慧英、《秘密与谎言》全卢民
▼优秀演技奖（周末剧）：《我的契约老公吴先生》郑尚勋、《离别已别离》赵宝儿
▼优秀演技奖（连续剧）：《富家公子》李奎翰、《我的爱情治愈记》朴俊锦
▼优秀演技奖（水木剧）：《过来抱抱我》张基龙、《我身后的陶斯》郑仁仙
▼最优秀演技奖（周末剧）：《我的契约老公吴先生》金刚於、《离别已别离》蔡时那、《捉迷藏》李幼梨
▼最优秀演技奖（月火剧）：《检法男女》郑在咏、郑柔美，《坏刑警》申河均
▼最优秀演技奖（水木剧）：《我身后的陶斯》苏志燮，《赤月青日》金宣儿
恭喜所有的获奖者！
（图源：2018 MBC演技大赏）
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