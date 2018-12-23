看到BTS防彈少年團V在台上哭，台下的迷弟朴志訓也默默擦眼淚T^T

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迷弟跟偶像哥哥真的是心連心，不論V還是志訓，2019年都加油吧！ ❤

本月14日在香港舉辦的亞洲音樂大獎（MAMA）上，防彈少年團第三度奪下年度藝人大賞，前兩次發表感言時還比較淡定的成員們這次終於情緒傾瀉，紛紛在台上落淚。

一開始發言的是J-Hope，說到一半就開始哽咽：「每次都想給大家看最好的舞台，這個獎...... 我想不管今天有沒有拿到這個獎，我都會哭。 」長時間的停頓令其他成員也鼻酸起來，Jimin則趕快抱緊了他。



接下來Jimin說：「我們也經歷過很多辛苦的事，大家也曾聚在一起討論，最後還是覺得在我們的身後有很多的人，所以能夠一直既辛苦又幸福。 阿米們為我們自豪的心情，也就是我們的自豪。 」



而當Jin說起防彈曾考慮「解散」的時候，V更是大哭起來！ Jin帶著哭腔說：「其實今年初有段時間我們心裡非常煎熬，一度討論過要不要解散。 還好最後決定繼續下去，才能拿到這個獎。 感謝讓我重新樹立信心、一直很愛我的成員們，還有一直愛著我們的阿米們。 」



等到Jin說完，V已經依偎著柾國、和Jimin哭成一團。



而這時，坐在台下的著名阿米之一、Wanna One成員朴志訓也被鏡頭捕捉到默默擦淚的一幕。



其實志訓早在出演《Produce 101》第二季時就表示自己是V的粉絲，最近在《Happy Together 4》裡還透露會和V一起打遊戲；而V也在11月初舉辦的MGA頒獎禮上主動拉志訓拍照， 12月12日MAMA日本場謝幕時還跑去擁抱志訓，兩個人的笑容都好燦爛：



希望防彈的大家都不要再難過了~一切都會好起來的！

（圖源：《2018 MAMA》頒獎禮，Twitter@SAVEME_JH，coloredflowerV）

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