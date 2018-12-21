偶像必備單品、超萌兔耳帽到河正宇的手上變這樣！網友：誰去救救那隻兔子？XD
電影 2018年12月21日 星期五12:05 JiaJia
近期一同宣傳主演電影《90分鐘末日倒數》的河正宇、李善均，也在採訪現場帶起兔耳帽！但是…打開方式好像有點不對啊！（大笑）
由河正宇、李善均主演的電影《90分鐘末日倒數》，預計於本月（12月）26日在韓上映（28日台灣也會上映哦！）兩位演員於近期出席各大宣傳活動，也不免俗戴上偶像們的必備賣萌單品──兔耳帽！
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先來看看李善均的…看來他很快就掌握到訣竅，表情也跟著帽子一起活潑起來，讓人不自覺跟著露出笑容。
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但是，河正宇這是怎麼回事？？？莫名搞笑啊XD網友們都在說：「誰去救救那隻兔子？」、「放過那隻兔子吧！」等，沒想到還有這種打開方式～
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這種「反差萌」真是讓人過目不忘！終於好好戴上帽子了，河正宇按了一下把手，眼神閃爍，自己還忍不住笑了出來XD只能說…為了電影宣傳也是拚了～（欸）
（圖片來源：CJ 娛樂、giphy）
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