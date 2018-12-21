偶像必备单品、超萌兔耳帽到河正宇的手上变这样！网友：谁去救救那只兔子？XD
电影 2018年12月21日 星期五12:05 JiaJia
近期一同宣传主演电影《90分钟末日倒数》的河正宇、李善均，也在采访现场带起兔耳帽！但是…打开方式好像有点不对啊！（大笑）
由河正宇、李善均主演的电影《90分钟末日倒数》，预计於本月（12月）26日在韩上映（28日台湾也会上映哦！）两位演员於近期出席各大宣传活动，也不免俗戴上偶像们的必备卖萌单品――兔耳帽！
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先来看看李善均的…看来他很快就掌握到诀窍，表情也跟著帽子一起活泼起来，让人不自觉跟著露出笑容。
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但是，河正宇这是怎么回事？？？莫名搞笑啊XD网友们都在说：「谁去救救那只兔子？」、「放过那只兔子吧！」等，没想到还有这种打开方式～
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这种「反差萌」真是让人过目不忘！终於好好戴上帽子了，河正宇按了一下把手，眼神闪烁，自己还忍不住笑了出来XD只能说…为了电影宣传也是拚了～（唉）
（图片来源：CJ 娱乐、giphy）
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