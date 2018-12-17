《Running Man》李光洙演技炸裂，就算錄影中也「偷」得超自然～！

《Running Man》李光洙演技炸裂，就算錄影中也「偷」得超自然～！

綜藝   2018年12月17日   星期一11:15   MiJimin  

再次認證光洙是「演員」＋「天生綜藝人」無誤。

昨日播出的《Running Man》（ep.430／12月16日播出）中，李詩英（李是英）、HAHA、李光洙一行人終於完成了任務，與智孝隊會合，但在這期間詩英隊為了最終的投票紙，搶來搶去的相當激烈。

李詩英的投票紙又不見了，要求要檢查HAHA和光洙的外套，接著又檢查到光洙身上，看有沒有被他偷去。

厲害的是…在一旁的宋智孝因為太了解光洙了，立刻從他的後側摸到了投票紙，藏在非常隱密，光洙小聲地對智孝說：「拜託…我給妳一張。」結果全場大笑，還是被李詩英搜出來了，李詩英更無奈的對節目組說：「可以換掉投票紙嗎？有可能會有味道嘛！」到底是藏在多髒的地方啦？XDDDD

光洙還提到節目組沒在拍攝時，自己是不會做壞事的！沒錯！他是在錄影中偷的，趁旁邊兩個隊友沒注意時，用高超的技巧偷偷拿走了李詩英的投票紙，李詩英就說：「啊…我還是第一次見到這種人。」光洙立刻雙膝跪地，採取反省的姿勢，HAHA立刻說：「你別在那邊假裝反省了！」


HAHA還非常佩服他自然裝無辜的演技，大家來回顧一下這段影片吧！

（圖自：SBS Running Man）

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