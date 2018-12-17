《Running Man》李光洙演技炸裂，就算录影中也「偷」得超自然～！
综艺 2018年12月17日 星期一11:15 MiJimin
再次认证光洙是「演员」＋「天生综艺人」无误。
昨日播出的《Running Man》（ep.430／12月16日播出）中，李诗英（李是英）、HAHA、李光洙一行人终於完成了任务，与智孝队会合，但在这期间诗英队为了最终的投票纸，抢来抢去的相当激烈。
李诗英的投票纸又不见了，要求要检查HAHA和光洙的外套，接著又检查到光洙身上，看有没有被他偷去。
厉害的是…在一旁的宋智孝因为太了解光洙了，立刻从他的后侧摸到了投票纸，藏在非常隐密，光洙小声地对智孝说：「拜托…我给你一张。」结果全场大笑，还是被李诗英搜出来了，李诗英更无奈的对节目组说：「可以换掉投票纸吗？有可能会有味道嘛！」到底是藏在多脏的地方啦？XDDDD
光洙还提到节目组没在拍摄时，自己是不会做坏事的！没错！他是在录影中偷的，趁旁边两个队友没注意时，用高超的技巧偷偷拿走了李诗英的投票纸，李诗英就说：「啊…我还是第一次见到这种人。」光洙立刻双膝跪地，采取反省的姿势，HAHA立刻说：「你别在那边假装反省了！」
HAHA还非常佩服他自然装无辜的演技，大家来回顾一下这段影片吧！
（图自：SBS Running Man）
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