金明洙、申惠善確定合作KBS新劇《僅此一次的愛情》！預計明年5月播出

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兩位演員確定合作了！金明洙（INFINITE成員L）將在劇中飾演「天使」，而申惠善將飾演因事故造成眼睛幾乎看不見的芭蕾舞者，很好奇他們會擦出什麼火花呢～

由《Healer》、《7日的王妃》李政燮導演執導，《好運羅曼史》崔允喬編劇執筆，預計於明年（2019年）5月播出的KBS新劇《僅此一次的愛情》，描述天真爛漫的天使「丹」，和對戀愛無感的芭蕾舞者「妍書」之間，無法預測的奇幻愛情故事。金明洙、申惠善確定擔任該部作品的男、女主角。



金明洙所飾演的天使「丹」，為了回到天上，接受「成為冷酷女人妍書的天使」此一特殊任務。丹為了替妍書找到真愛而孤軍奮鬥，但到頭來卻自己陷入愛情。



申惠善飾演芭蕾舞者「妍書」，是一位令人羡慕的財閥繼承人。因為一場事故，眼睛幾乎看不見，只能放棄夢想。她是一個超自戀的人，不信任他人，也不相信愛情。



偶像出身的金明洙於今年（2018年）出演JTBC《漢摩拉比小姐》，首次擔任正劇男主角，演技收穫滿滿好評；而申惠善於2012年以KBS《學校2013》出道，自2017年後陸續出演KBS《我的黃金光輝人生》、SBS《雖然30但仍17》和SBS《死之詠讃》並擔任女主角。期待他們未來的演技之路啊！

（圖片來源：KSD、TVDaily）

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