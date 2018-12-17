金明洙、申惠善确定合作KBS新剧《仅此一次的爱情》！预计明年5月播出

两位演员确定合作了！金明洙（INFINITE成员L）将在剧中饰演「天使」，而申惠善将饰演因事故造成眼睛几乎看不见的芭蕾舞者，很好奇他们会擦出什么火花呢～
由《Healer》、《7日的王妃》李政燮导演执导，《好运罗曼史》崔允乔编剧执笔，预计於明年（2019年）5月播出的KBS新剧《仅此一次的爱情》，描述天真烂漫的天使「丹」，和对恋爱无感的芭蕾舞者「妍书」之间，无法预测的奇幻爱情故事。金明洙、申惠善确定担任该部作品的男、女主角。
金明洙所饰演的天使「丹」，为了回到天上，接受「成为冷酷女人妍书的天使」此一特殊任务。丹为了替妍书找到真爱而孤军奋斗，但到头来却自己陷入爱情。
申惠善饰演芭蕾舞者「妍书」，是一位令人羡慕的财阀继承人。因为一场事故，眼睛几乎看不见，只能放弃梦想。她是一个超自恋的人，不信任他人，也不相信爱情。
偶像出身的金明洙於今年（2018年）出演JTBC《汉摩拉比小姐》，首次担任正剧男主角，演技收获满满好评；而申惠善於2012年以KBS《学校2013》出道，自2017年后陆续出演KBS《我的黄金光辉人生》、SBS《虽然30但仍17》和SBS《死之咏讃》并担任女主角。期待他们未来的演技之路啊！
（图片来源：KSD、TVDaily）
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