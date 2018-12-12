明星也有辛酸過往：裴正南沒錢讀大學，朋友借他130萬被他記了15年！

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裴正南也是一個外表剛烈、內心溫柔的釜山男人啊！

裴正南是模特出身的演員，2009年通過SBS月火劇《Dream》出道，最近在tvN《陽光先生》裡飾演春植，還參加了2018年首爾時裝週的走秀。





近日他出演《我家的熊孩子》，卻讓人看到了硬漢外表下的另外一面。



節目中，裴正南回到釜山家鄉，和童年好友石明來（音）一起吃飯話家常，聊到當年一起讀高中時，裴正南是是全校第一個外出工作的人：「清楚記得時薪是2050元，第一個月的月薪是五十幾萬。 而工廠的夜班時薪是4100元，結果我拼了命、一個月就賺到160萬，比辦公室的職員還多。 」



當時裴正南家裡條件不好，也一直知道沒人能支援自己讀大學，但內心還是十分渴望，偷偷申請了好幾所學校，終於有一所錄取他，可是卻付不起262萬元的學費，找親戚借錢也全部被拒絕。 「別家的小孩不想讀大學都被父母逼著去，你知道我有多羡慕嗎？ 」說到這裡哽咽的模樣讓人心裡一緊......



眼看要放棄的時候，就是這位朋友伸出了援手。 裴正南說：「當時你說，我借你錢，我們一起讀大學吧！ 我拿出打工賺的160萬，加上你借我的160萬，馬上就去學校登記了！！ 」這種喜悅只有經歷過的人才懂吧T^T



不過因為裴正南讀的是服裝設計專業，後來還是因為無法支付書費、材料費而輟學，當然也把朋友借他的130萬一分不差地還了回去。 朋友看到他至今仍感到歉疚和感謝，安慰他說：「因為是朋友才這樣啊。 」這樣的朋友值得一輩子珍惜啊！



（圖源：《我家的熊孩子》節目截圖，裴正南IG）

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