明星也有辛酸过往：裴正南没钱读大学，朋友借他130万被他记了15年！

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裴正南也是一个外表刚烈、内心温柔的釜山男人啊！

裴正南是模特出身的演员，2009年通过SBS月火剧《Dream》出道，最近在tvN《阳光先生》里饰演春植，还参加了2018年首尔时装周的走秀。





近日他出演《我家的熊孩子》，却让人看到了硬汉外表下的另外一面。



节目中，裴正南回到釜山家乡，和童年好友石明来（音）一起吃饭话家常，聊到当年一起读高中时，裴正南是是全校第一个外出工作的人：「清楚记得时薪是2050元，第一个月的月薪是五十几万。 而工厂的夜班时薪是4100元，结果我拼了命、一个月就赚到160万，比办公室的职员还多。 」



当时裴正南家里条件不好，也一直知道没人能支援自己读大学，但内心还是十分渴望，偷偷申请了好几所学校，终於有一所录取他，可是却付不起262万元的学费，找亲戚借钱也全部被拒绝。 「别家的小孩不想读大学都被父母逼著去，你知道我有多羡慕吗？ 」说到这里哽咽的模样让人心里一紧......



眼看要放弃的时候，就是这位朋友伸出了援手。 裴正南说：「当时你说，我借你钱，我们一起读大学吧！ 我拿出打工赚的160万，加上你借我的160万，马上就去学校登记了！！ 」这种喜悦只有经历过的人才懂吧T^T



不过因为裴正南读的是服装设计专业，后来还是因为无法支付书费、材料费而辍学，当然也把朋友借他的130万一分不差地还了回去。 朋友看到他至今仍感到歉疚和感谢，安慰他说：「因为是朋友才这样啊。 」这样的朋友值得一辈子珍惜啊！



（图源：《我家的熊孩子》节目截图，裴正南IG）

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