《Happy Together》揭發MAMAMOO華莎不為人知「黑歷史」！ 嫌棄大喊：「快刪掉！ 」
綜藝 2018年12月8日 星期六09:20 Sani
華莎一邊看影片一邊吐槽自己的模樣真是太好笑了XDD
近日播出的《Happy Together 4》請來MAMAMOO成員華莎擔任特殊MC，聊到黑歷史的環節中，華莎透露自己曾經險些在舞台上胸部走光！
原來華莎很喜歡繞頸背心，因為可以秀出漂亮的肩膀線條，然而沒想到有一次演出時帶子突然鬆開了！
華莎意識到問題的時候衣服已經快要滑下來，只好一隻手扶著衣服、另一隻手抓麥克風勉強表演，這時輝人發現狀況，趁站成一字隊形的時候迅速幫她系好了衣帶！ 真的手速超快，輝人神助攻啊：
除了這個「黑歷史」之外，節目組也是有準備而來，公開了華莎和輝人當年讀書時一起演出的影片！華莎看到自己當年一整個過分sexy的姿態，頓時用全身表示拒絕：「啊！ 我為什麼那樣！ 快刪掉它！ 」XDDD
不過嘉賓們都稱讚華莎和輝人從那時開始就和音超棒，也很有舞台感，根本是巨星的氣質耶：
（圖源：《Happy Together 4》節目截圖）
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