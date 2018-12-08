《Happy Together》揭发MAMAMOO华莎不为人知「黑历史」！ 嫌弃大喊：「快删掉！ 」
综艺 2018年12月8日 星期六09:20 Sani
华莎一边看影片一边吐槽自己的模样真是太好笑了XDD
近日播出的《Happy Together 4》请来MAMAMOO成员华莎担任特殊MC，聊到黑历史的环节中，华莎透露自己曾经险些在舞台上胸部走光！
原来华莎很喜欢绕颈背心，因为可以秀出漂亮的肩膀线条，然而没想到有一次演出时带子突然松开了！
华莎意识到问题的时候衣服已经快要滑下来，只好一只手扶著衣服、另一只手抓麦克风勉强表演，这时辉人发现状况，趁站成一字队形的时候迅速帮她系好了衣带！ 真的手速超快，辉人神助攻啊：
除了这个「黑历史」之外，节目组也是有准备而来，公开了华莎和辉人当年读书时一起演出的影片！华莎看到自己当年一整个过分sexy的姿态，顿时用全身表示拒绝：「啊！ 我为什么那样！ 快删掉它！ 」XDDD
不过嘉宾们都称赞华莎和辉人从那时开始就和音超棒，也很有舞台感，根本是巨星的气质耶：
（图源：《Happy Together 4》节目截图）
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