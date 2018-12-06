呂珍九也太多姐姐疼！同劇女主李世榮&珉雅送上暖暖應援車～
明星 2018年12月6日 星期四11:35 MiJimin
新劇《成為王的男人》和《絕對男友》兩部劇都可以期待一下啊～！！！（成為王的男人首波預告公開，呂珍九真的越來越有魅力了～）
演員呂珍九（1997年生）在下半年度率先投入了新劇《絕對男友》（絕對彼氏／絕對達令）的拍攝，主演還有Girl's Day珉雅和洪宗玄，三位主演加總顏值頗高，團隊感情也相當好！（播出時間與平台未定）
＊珉雅1993年生，1992年生。
▼拍攝期間演員們的合照，團隊感情相當融洽：
▼11月時珉雅為呂珍九送上了咖啡應援車：「呂珍九吩咐我送上了咖啡應援車哦！」呂珍九貼文回說：「我…我哪有…!!!!（笑臉）」真的是感情很好才能開的玩笑啊～！！！
而預計明年1月7日（一）播出的tvN全新月火劇《成為王的男人》，呂珍九也開始投入拍攝工作，目前官方釋出個人海報與男女主劇照，全新的組合也令粉絲們相當期待！
▼釋出的首波個人預告中，呂珍九戴著面具成為戲班子舞到了王位，揭下面具時，所添增的神秘與嚴肅感，也讓人留下深刻印象：
▼女主李世榮也在11月底送上了應援車，呂珍九也特別感謝李世榮，在寒冷的夜晚能吃到暖暖的食物，真的很棒！緊抱住了一旁的直立招牌，比了個愛心送給世榮姐姐，超可愛的～！
兩位童星的合作，又會迸發出什麼樣的火花呢？
（圖自：官方劇照／演員個人IG）
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