吕珍九也太多姐姐疼！同剧女主李世荣&珉雅送上暖暖应援车～
明星 2018年12月6日 星期四11:35 MiJimin
新剧《成为王的男人》和《绝对男友》两部剧都可以期待一下啊～！！！（成为王的男人首波预告公开，吕珍九真的越来越有魅力了～）
演员吕珍九（1997年生）在下半年度率先投入了新剧《绝对男友》（绝对彼氏／绝对达令）的拍摄，主演还有Girl's Day珉雅和洪宗玄，三位主演加总颜值颇高，团队感情也相当好！（播出时间与平台未定）
＊珉雅1993年生，1992年生。
▼拍摄期间演员们的合照，团队感情相当融洽：
▼11月时珉雅为吕珍九送上了咖啡应援车：「吕珍九吩咐我送上了咖啡应援车哦！」吕珍九贴文回说：「我…我哪有…!!!!（笑脸）」真的是感情很好才能开的玩笑啊～！！！
而预计明年1月7日（一）播出的tvN全新月火剧《成为王的男人》，吕珍九也开始投入拍摄工作，目前官方释出个人海报与男女主剧照，全新的组合也令粉丝们相当期待！
▼释出的首波个人预告中，吕珍九戴著面具成为戏班子舞到了王位，揭下面具时，所添增的神秘与严肃感，也让人留下深刻印象：
▼女主李世荣也在11月底送上了应援车，吕珍九也特别感谢李世荣，在寒冷的夜晚能吃到暖暖的食物，真的很棒！紧抱住了一旁的直立招牌，比了个爱心送给世荣姐姐，超可爱的～！
两位童星的合作，又会迸发出什么样的火花呢？
（图自：官方剧照／演员个人IG）
MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论