该遭天谴！《素媛》真案真凶赵斗淳亲笔信挑衅法官：有证据就割我生殖器

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当年韩片《素媛》的热映不知道看碎了多少观众心，因影片改编自真实案件更让人愤怒和心痛。



《素媛》其实融合了现实中的两个儿童性侵案件。 其一就发生在2008年，小女孩「素媛」跟普通女孩子一样，在父母的关爱下过著无忧无虑的童年，但她的幸福却在某个雨天戛然停止，她遭到了外貌猥琐、浑身散发著酒气的凶手的残忍性侵和虐待。 不管是在哪个国度，人们对虐童行为都是零容忍，因此《素媛》一经推出就引起韩国全国民的哗然，尤其是有女儿的家庭，多次集会游行，迫使时任韩国总统的李明博出面向全国民道歉，并很快修改了和强奸尤其是强奸幼女的法律法案， 2012年韩国推出化学阉割，就是因为该案件的推动。

全韩国人民对这一案件的凶手赵斗淳可谓是恨之入骨，当年因其主张「醉酒」、「记不起当时的事情」而获得3年减刑，仅被判了12年，并将在2020年12月刑满释放。 曾经披露出娱乐圈性侵事件引发韩国社会震荡的《PD手册》公开了赵斗淳在狱中写给法官的亲笔信，处处透露出自己是被冤枉的。

赵斗淳在信中表示：「完全想不起来了，想不起来事情的经过难道不代表我并没有强奸伤害他人吗？ 虽然我一直是个一喝酒就口无遮拦的人，但绝对不是个会强奸幼童的人渣，还说我在大白天在教堂卫生间里干见不得人的事。 如果有确切的我强奸的证据，且可以对被告人施以刑狱以外的惩罚的话，那就割了我的生殖器吧。 」 信中完全看不出任何反省，更多的是挑衅。



PD手册还公开了对赵斗淳进行的反社会型人格障碍测试结果，他的分数高达29分，比连环杀手姜浩顺（27分，5年杀死10人）和李英学（25分，强奸女高中生未遂后杀害、抛尸）还要高，权威专家透露：「 在这类测试中取得高分说明他有强烈的自我目的，比如说为了满足性欲而不择手段，为了达到自己的目的哪怕是幼童的性命都可以无视。 」

据悉，赵斗淳在一审之前就曾经7次递交过长达300页的亲笔信。 一审判决赵斗淳12年有期徒刑，因其主张醉酒导致身心微弱，最终由15年有期徒刑改为12年。



2008年12月11日，赵斗淳在位於京畿道安山市的某教会卫生间里强奸了8岁女童，导致被害人失去了80%的肛门，造成了永久性伤害。 随著赵斗淳出狱日期的逼近，加上《PD手册》的曝光，再次引发了民众的暴怒，大家纷纷在网路上留言表示：「作为有女儿的家长，这个人真的该遭天谴，一想到他就要出狱了就觉得毛骨悚然」、「 赵斗淳以前在采访里说过’就算坐个十几二十年牢，到了70岁，也会在狱中好好运动，到时候再见’，难怪抓他的员警都不愿意露面接受采访，是怕他出狱后报复吧」、「我们可不可以募捐买凶杀人」、「酒驾撞死他的话可不可以获得减刑 」等。

「图：《PD手册》」

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