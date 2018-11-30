韓劇 12月新劇，男神重磅回歸

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一年容易又來到12月了，這個月新迷你劇有青春校園、犯罪刑偵、奇幻愛情、復仇愛情的劇型，但大家應該最期待男神炫彬（玄彬）的奇幻愛情劇，對吧？！

2018年最後一個月，接檔迷你劇不多，唯一期待度最高的便是男神炫彬（玄彬）的重磅回歸，以及國民弟弟升級國民男友的俞承豪新劇。上檔的劇題材一樣有青春校園、犯罪刑偵、奇幻愛情、復仇愛情，就看觀眾的喜好了。

12月的第一天剛好是週末，就先介紹有線週末劇。

有線週末劇（星期六、日）



12/1 tvN《阿爾罕布拉宮的回憶》 16集

接檔《九號房間》，是大家等待很久的奇幻愛情劇。炫彬（玄彬）、朴信惠主演，由《秘密森林》安吉鎬導演、《W-兩個世界》宋在貞作家攜手打造，描述投資公司代表劉鎮宇（玄彬 飾）來到西班牙格拉納達出差，住進吉他手鄭希周（朴信惠 飾）所經營的老舊CONTIGO旅舍，兩人捲入了奇妙事件而展開的故事。由於炫彬（玄彬）自海德後都在拍電影，好不容易等到他願意接新劇，自然非常的期待。再加上人氣女演朴信惠，以及名編導，期待度拉到最高點。

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月火劇（星期一、二）



12/3 KBS2 《Dance Sports Girls/國標舞女孩》

接檔《最完美的離婚》，講述在重新調整衰敗的造船業經濟背景下，跳Dancesport舞的商業高中女生們的故事。由《任意依戀》、《SPY》、《公主的男人》樸鉉錫執導、作家權惠智執筆。朴世婉、李周英、朱海恩、申度賢等等年輕演員主演。喜歡校園青春劇的劇飯可以參考。



12/3 MBC 《壞刑警》

接檔《壞爸爸》，翻拍2015年英國BBC One 播出的同名電視劇《Luther 》。由《Kill Me Heal Me》、《我黃金光輝的人生》金大鎮導演和作家許俊宇、姜伊賢合作。申河均、朴浩山、Baro主演。講述一個比連續殺人犯更狠毒的刑警，以及比連續殺人犯更加危險的精神患者之間，讓人心驚膽跳的合作調查。

也許個人主觀，看了幾部韓版翻拍歐美劇，覺得唯一成功的是《火星生活》、《傲骨賢妻》的李政孝導演掌握得最好。雖然這位金導演的作品收視率也很高，但韓國作家的原創劇本和翻拍歐美劇本節奏、人文仍是有點小差異。好奇的話，就追看吧。



12/10 SBS 《福秀回來了》32集

俞承豪、趙寶兒主演，接檔《死的讚美/死之詠讚》。由《油膩的Melo》的咸俊浩導演執導與新人金允英編劇合作打造。講述為了向毀掉自己的初戀以及朋友們報仇的替身男，與初戀再次糾纏在一起，過著無法控制的人生的故事。福秀、復仇韓音一樣，也就是俞承豪所飾的福秀回來復仇了。原以為11月底會上檔，沒想到電視台臨時插進了不像月火劇，像短篇獨幕劇《死的讚美/死之詠讚》先盪一下觀眾的心，再轉換一下心情。希望福秀沒詠讚的淒美、悲傷。

這個月迷你水木劇都在進度中，新劇也就得到下個月2019年1月接檔了。20181128

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