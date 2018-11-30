韩剧 12月新剧，男神重磅回归

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一年容易又来到12月了，这个月新迷你剧有青春校园、犯罪刑侦、奇幻爱情、复仇爱情的剧型，但大家应该最期待男神炫彬（玄彬）的奇幻爱情剧，对吧？！

2018年最后一个月，接档迷你剧不多，唯一期待度最高的便是男神炫彬（玄彬）的重磅回归，以及国民弟弟升级国民男友的俞承豪新剧。上档的剧题材一样有青春校园、犯罪刑侦、奇幻爱情、复仇爱情，就看观众的喜好了。

12月的第一天刚好是周末，就先介绍有线周末剧。

有线周末剧（星期六、日）



12/1 tvN《阿尔罕布拉宫的回忆》 16集

接档《九号房间》，是大家等待很久的奇幻爱情剧。炫彬（玄彬）、朴信惠主演，由《秘密森林》安吉镐导演、《W-两个世界》宋在贞作家携手打造，描述投资公司代表刘镇宇（玄彬 饰）来到西班牙格拉纳达出差，住进吉他手郑希周（朴信惠 饰）所经营的老旧CONTIGO旅舍，两人卷入了奇妙事件而展开的故事。由於炫彬（玄彬）自海德后都在拍电影，好不容易等到他愿意接新剧，自然非常的期待。再加上人气女演朴信惠，以及名编导，期待度拉到最高点。

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月火剧（星期一、二）



12/3 KBS2 《Dance Sports Girls/国标舞女孩》

接档《最完美的离婚》，讲述在重新调整衰败的造船业经济背景下，跳Dancesport舞的商业高中女生们的故事。由《任意依恋》、《SPY》、《公主的男人》朴铉锡执导、作家权惠智执笔。朴世婉、李周英、朱海恩、申度贤等等年轻演员主演。喜欢校园青春剧的剧饭可以参考。



12/3 MBC 《坏刑警》

接档《坏爸爸》，翻拍2015年英国BBC One 播出的同名电视剧《Luther 》。由《Kill Me Heal Me》、《我黄金光辉的人生》金大镇导演和作家许俊宇、姜伊贤合作。申河均、朴浩山、Baro主演。讲述一个比连续杀人犯更狠毒的刑警，以及比连续杀人犯更加危险的精神患者之间，让人心惊胆跳的合作调查。

也许个人主观，看了几部韩版翻拍欧美剧，觉得唯一成功的是《火星生活》、《傲骨贤妻》的李政孝导演掌握得最好。虽然这位金导演的作品收视率也很高，但韩国作家的原创剧本和翻拍欧美剧本节奏、人文仍是有点小差异。好奇的话，就追看吧。



12/10 SBS 《福秀回来了》32集

俞承豪、赵宝儿主演，接档《死的赞美/死之咏赞》。由《油腻的Melo》的咸俊浩导演执导与新人金允英编剧合作打造。讲述为了向毁掉自己的初恋以及朋友们报仇的替身男，与初恋再次纠缠在一起，过著无法控制的人生的故事。福秀、复仇韩音一样，也就是俞承豪所饰的福秀回来复仇了。原以为11月底会上档，没想到电视台临时插进了不像月火剧，像短篇独幕剧《死的赞美/死之咏赞》先荡一下观众的心，再转换一下心情。希望福秀没咏赞的凄美、悲伤。

这个月迷你水木剧都在进度中，新剧也就得到下个月2019年1月接档了。20181128

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