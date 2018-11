BoA 今年大活躍 回歸三次後還有年末演唱會! 東方神起獨步日本 一舉在 Oricon 刷新三項紀錄! 等了六年終於等到你!BTOB 昌燮將發行個人專輯 韓國掀起「債Too」運動? 從Microdot、Dok2、Rain到MAMAMOO輝人 GFRIEND Yuju 終於現身!「很想念我們的 Buddy」 大邱必去《咖啡名家》,眾所期待的草莓蛋糕終於上市了 EXO D.O. 太可愛,驚訝的表情跟表情符號根本複製貼上 EXO燦烈的死侍服裝終於到了! 開心穿去生日趴,卻在吹蠟燭時「出狀況」! tvN推出「Drama Stage 2019」!連續10週播出10部獨幕劇 金玟錫、金瑟琪、南多凜等陸續與觀眾們見面 夢想成真與歐巴同公司:迷妹必看韓漫《我的偶像總裁》! 參加《Show Me The Money777》獲得關注的媽咪手!將正式推出手機殼、玩偶等官方周邊! HIGHLIGHT告別演唱會集體淚崩! 隊長尹斗俊人形立牌到場「助陣」 「我不想要下地獄!」與解怨脈一起逃出地獄~ Wanna One 奪回歸後首冠 專輯首週銷量破自身紀錄! 「人間暖爐」! EXO CHEN高票當選「暖都男」網路投票一位

