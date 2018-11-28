夢想成真與歐巴同公司：迷妹必看韓漫《我的偶像總裁》！

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大家曾將想過與喜歡的偶像成為工作夥伴嗎？應該不少迷妹迷弟都有這樣想過吧?跟偶像同公司是什麼感覺呢？就讓超人氣韓漫《我的偶像總裁》來告訴大家吧！

其實跟偶像工作不是不可能的，之前JYP有進行工作人員的應募甄選，也有不少人去應徵了呢~ 《我的偶像總裁》是一個講述迷妹應徵進入自己愛豆成立的公司，並發生一連串有趣的故事，除此之外還有令人心跳不已的愛情線故事喔！

來看看下面幾張介紹圖片，這一部漫畫的男生都挺帥氣，女生也畫的美，有幾幕我也是有相同情況，果然迷妹的世界只有迷妹懂阿！

歐巴代言的海報

不少小粉絲都會收集周邊小物品，其中海報也是很常見到的應援物品，有時真的會失心瘋一直囤貨！



見到偶像會變得僵硬

如果真的跟偶像一起工作的話，感覺真的超級緊張的啊！像漫畫中女主就是緊張到表情僵硬，結果好像讓歐巴嚇到了XD



但其實我們內心真的是又寵又驚阿！



無數次的想像

就算才剛見面回來，我也是會想像跟我們家哥哥下次見面是甚麼情形，圖片中的這一段話大家有同感嗎?

想像了無數次跟愛豆見面的樣子，會是甚麼樣的情況呢? 但就在見面的瞬間，時間跟周邊的空氣都靜止，而思考也停止了。



這一篇主要講的是戀愛故事，偷偷告訴大家戀愛線有男1男2，兩個人都各有支持者呢，大家看完漫畫之後來告訴我們支持誰吧！(我自己支持黑頭髮那個啦)

至於大家如果想要感受迷妹經典實錄，那絕對要去看另一個我推薦的迷妹必看漫畫 《指尖上的狂粉》 這篇就是迷妹生活寫照，題材也很有趣喔！

介紹文連結 : 滿足迷妹的幻想世界，韓漫《指尖上的狂粉》貼近迷妹心

漫畫連結 :

《指尖上的狂粉》

《我的偶像總裁》

資料來源 : LINE WEBTOON 授權使用

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