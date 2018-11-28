梦想成真与欧巴同公司：迷妹必看韩漫《我的偶像总裁》！

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大家曾将想过与喜欢的偶像成为工作伙伴吗？应该不少迷妹迷弟都有这样想过吧?跟偶像同公司是什么感觉呢？就让超人气韩漫《我的偶像总裁》来告诉大家吧！

其实跟偶像工作不是不可能的，之前JYP有进行工作人员的应募甄选，也有不少人去应徵了呢~ 《我的偶像总裁》是一个讲述迷妹应徵进入自己爱豆成立的公司，并发生一连串有趣的故事，除此之外还有令人心跳不已的爱情线故事喔！

来看看下面几张介绍图片，这一部漫画的男生都挺帅气，女生也画的美，有几幕我也是有相同情况，果然迷妹的世界只有迷妹懂阿！

欧巴代言的海报

不少小粉丝都会收集周边小物品，其中海报也是很常见到的应援物品，有时真的会失心疯一直囤货！



见到偶像会变得僵硬

如果真的跟偶像一起工作的话，感觉真的超级紧张的啊！像漫画中女主就是紧张到表情僵硬，结果好像让欧巴吓到了XD



但其实我们内心真的是又宠又惊阿！



无数次的想像

就算才刚见面回来，我也是会想像跟我们家哥哥下次见面是甚么情形，图片中的这一段话大家有同感吗?

想像了无数次跟爱豆见面的样子，会是甚么样的情况呢? 但就在见面的瞬间，时间跟周边的空气都静止，而思考也停止了。



这一篇主要讲的是恋爱故事，偷偷告诉大家恋爱线有男1男2，两个人都各有支持者呢，大家看完漫画之后来告诉我们支持谁吧！(我自己支持黑头发那个啦)

至於大家如果想要感受迷妹经典实录，那绝对要去看另一个我推荐的迷妹必看漫画 《指尖上的狂粉》 这篇就是迷妹生活写照，题材也很有趣喔！

介绍文连结 : 满足迷妹的幻想世界，韩漫《指尖上的狂粉》贴近迷妹心

漫画连结 :

《指尖上的狂粉》

《我的偶像总裁》

资料来源 : LINE WEBTOON 授权使用

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