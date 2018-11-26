就是今晚！鎖定 NU’EST W 全員參與創作的新專輯〈WAKE, N〉

今晚可能就是 NU’EST W 這個小分隊最後一次回歸了，先來回顧他們昨晚的直播吧！
NU’EST W 昨天（25 日）搶先在 V LIVE 上舉行直播和粉絲聊天，一開就吸引破千萬人蜂擁而入按下愛心，瞬間感受到大眾對他們這次回歸的期待心情。
Ren 透露：「最近很認真製作新專輯，也有努力地運動。」JR 則說：「我很常練習主打歌 “Help Me” 的編舞。」簡單地分享近況後，成員紛紛討論起彼此為新專輯〈WAKE, N〉嘗試的新造型：「Ren 感覺像在拍雜誌畫報」、「Aron 這張非常有神秘的氛圍，色調很溫暖」、「白虎這張讓人想靠在他肩膀上」⋯⋯順口說出了粉絲的心聲 XD
特別的是，新專輯中收錄的六首歌內，每一首都有成員參與詞、曲創作，對此 Ren 也透露：「還記得錄音時喉嚨狀況不好，那陣子常常去醫院還要一邊錄音，真的很辛苦。但這是我第一次參與作曲，不禁覺得『創作之苦原來就是這樣啊』！想到粉絲們會聽這些歌就覺得很興奮，也用這股熱情錄完了。」白虎也爆料：「我待在工作室時超常接到 Ren 的電話，尤其在製作工作最後那週，一天大概都要接個三通。」
NU’EST W 費盡心血準備的〈WAKE, N〉即將在今晚發行，也期待他們下個月在蠶室室內體育館舉行的《NU’EST W Concert ＜DOUBLE YOU＞ FInal in Seoul》啦！
（照片與影片來源：Pledis Entertainment）
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