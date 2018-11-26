就是今晚！锁定 NU’EST W 全员参与创作的新专辑〈WAKE, N〉

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今晚可能就是 NU’EST W 这个小分队最后一次回归了，先来回顾他们昨晚的直播吧！

NU’EST W 昨天（25 日）抢先在 V LIVE 上举行直播和粉丝聊天，一开就吸引破千万人蜂拥而入按下爱心，瞬间感受到大众对他们这次回归的期待心情。

Ren 透露：「最近很认真制作新专辑，也有努力地运动。」JR 则说：「我很常练习主打歌 “Help Me” 的编舞。」简单地分享近况后，成员纷纷讨论起彼此为新专辑〈WAKE, N〉尝试的新造型：「Ren 感觉像在拍杂志画报」、「Aron 这张非常有神秘的氛围，色调很温暖」、「白虎这张让人想靠在他肩膀上」⋯⋯顺口说出了粉丝的心声 XD

特别的是，新专辑中收录的六首歌内，每一首都有成员参与词、曲创作，对此 Ren 也透露：「还记得录音时喉咙状况不好，那阵子常常去医院还要一边录音，真的很辛苦。但这是我第一次参与作曲，不禁觉得『创作之苦原来就是这样啊』！想到粉丝们会听这些歌就觉得很兴奋，也用这股热情录完了。」白虎也爆料：「我待在工作室时超常接到 Ren 的电话，尤其在制作工作最后那周，一天大概都要接个三通。」



NU’EST W 费尽心血准备的〈WAKE, N〉即将在今晚发行，也期待他们下个月在蚕室室内体育馆举行的《NU’EST W Concert ＜DOUBLE YOU＞ FInal in Seoul》啦！





（照片与影片来源：Pledis Entertainment）

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