《愛上變身情人》李多熙被房仲業者騙了？豪宅的前屋主是《VOICE》裡的他啊！

《愛上變身情人》李多熙被房仲業者騙了？豪宅的前屋主是《VOICE》裡的他啊！

韓劇   2018年11月23日   星期五10:00   JiaJia   14

有劇迷發現了嗎？One-Air航空代表姜社羅（李多熙 飾）和變態殺人魔毛泰九（金材昱 飾）住的房子是同一間！


說到JTBC《愛上變身情人》姜社羅住的房子，第一個瞬間會想到什麼？

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「田螺小姐」柳恩浩（安宰賢 飾）打掃的地方～

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看到亂糟糟的室內，表情相當無語！（大笑）

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下班後放鬆的姜代表（美腿矚目）和超可愛的小梗梗～

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但是，威風凜凜、氣場全開的姜社羅，聽說被房仲業者騙了？

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因為，豪宅的前屋主不是別人…

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是OCN《VOICE》裡的毛泰九社長！

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連背影都好有戲…這致命的性感～（啊嘶）

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毛社長連環殺人的地點…加上地下還有毛社長的殺人密室...


難怪不少網友都在說，姜代表根本被房仲業者騙了！（大笑）很少人會住進前屋主是殺人魔的房子吧？

（圖片來源：giphy、JTBC《愛上變身情人》、OCN《VOICE》）

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留言/評論
  • Winifred Li
    金宇彬"任意依戀"好像也是這房子喔！ 😁 😁
    3小時前
  • Laura Tsao
    公司倒了後房子被法拍了嗎泰久😂😂😂
    3小時前
  • Joy Chang
    住到兇宅了😱
    2小時前
  • Wai Wah Mak
    不打緊，恩浩是神父志願生，找個神父來驅魔，婚後可以繼續住🤣🤣🤣
    2小時前
  • 郭小豆
    捨時一起合作😁
    1小時前
→更多留言...(9)
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