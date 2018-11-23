《愛上變身情人》李多熙被房仲業者騙了？豪宅的前屋主是《VOICE》裡的他啊！
韓劇 2018年11月23日 星期五10:00 JiaJia
有劇迷發現了嗎？One-Air航空代表姜社羅（李多熙 飾）和變態殺人魔毛泰九（金材昱 飾）住的房子是同一間！
說到JTBC《愛上變身情人》姜社羅住的房子，第一個瞬間會想到什麼？
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「田螺小姐」柳恩浩（安宰賢 飾）打掃的地方～
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看到亂糟糟的室內，表情相當無語！（大笑）
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下班後放鬆的姜代表（美腿矚目）和超可愛的小梗梗～
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但是，威風凜凜、氣場全開的姜社羅，聽說被房仲業者騙了？
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因為，豪宅的前屋主不是別人…
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是OCN《VOICE》裡的毛泰九社長！
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連背影都好有戲…這致命的性感～（啊嘶）
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毛社長連環殺人的地點…加上地下還有毛社長的殺人密室...
難怪不少網友都在說，姜代表根本被房仲業者騙了！（大笑）很少人會住進前屋主是殺人魔的房子吧？
（圖片來源：giphy、JTBC《愛上變身情人》、OCN《VOICE》）
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