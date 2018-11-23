《爱上变身情人》李多熙被房仲业者骗了？豪宅的前屋主是《VOICE》里的他啊！
韩剧 2018年11月23日 星期五10:00 JiaJia
有剧迷发现了吗？One-Air航空代表姜社罗（李多熙 饰）和变态杀人魔毛泰九（金材昱 饰）住的房子是同一间！
说到JTBC《爱上变身情人》姜社罗住的房子，第一个瞬间会想到什么？
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「田螺小姐」柳恩浩（安宰贤 饰）打扫的地方～
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看到乱糟糟的室内，表情相当无语！（大笑）
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下班后放松的姜代表（美腿瞩目）和超可爱的小梗梗～
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但是，威风凛凛、气场全开的姜社罗，听说被房仲业者骗了？
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因为，豪宅的前屋主不是别人…
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是OCN《VOICE》里的毛泰九社长！
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连背影都好有戏…这致命的性感～（啊嘶）
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毛社长连环杀人的地点…加上地下还有毛社长的杀人密室...
难怪不少网友都在说，姜代表根本被房仲业者骗了！（大笑）很少人会住进前屋主是杀人魔的房子吧？
（图片来源：giphy、JTBC《爱上变身情人》、OCN《VOICE》）
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