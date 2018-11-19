《YG寶石盒》公開YG投資在練習生培訓費用！食宿、交通、各種課程等，一人一年最少要一億韓元！
綜藝 2018年11月19日 星期一11:27 Yuan
YG新男子組合出道節目《YG寶石盒》在16日播出，這次分成了A、B、C、J組練習生。
A組平均練習4年，是實力最好最有望出道的一組，像是房藝譚、曾出演過《MIXNINE》的金俊奎、崔賢碩和李炳坤等人都屬於A組。在節目中公開：「YG投資到A組練習生的金額是？」新人開發部的相關人士表示：「因為練習生大部分會在這裡度過，包括這種瑣碎的費用，一個人一年最少會使用一億韓元（約台幣270萬）以上。」
除了宿舍外，當中包含了基本餐費、交通費、日文課、英文課、演技課、討論課、健身訓練等，這些都是只有A組才有的特權。節目組也問了練習3年的崔賢碩：「覺得這段期間給本人投資的費用是多少？」崔賢碩說：「好像差不多有一億。」聽到是一年要一億後，也非常驚訝！這也在韓網上引發熱議，不少網友就表示：「沒有在吹牛，真的就是這樣的」、「這是A組的基準」、「YG是投資概念，是公司出錢進行培訓」等。
而B組則是剛開始練習，沒有被雕琢過、還在適應階段的一組；C組的平均年齡14.4歲，是年齡最小的一組，《K-POP STAR》第六季冠軍金宗燮就在這組。在最後，梁鉉錫又介紹了來自YG日本子公司的J組。
月末評價將在下一集公開，新男子組合目前構想是5人出道，但具體人數會在節目播出期間公布。
（圖：VLive）
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志龍永裴以前當練習生一天吃一餐飯，吃多了會被人罵，餐費每天5000won
老楊現在慷慨大方
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正常呀，唔係點解咁多人還債還幾年都還唔清
1小時前
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拿BIGBANG賺的錢去養新人然後在冰起來
YG真的hen棒👎
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