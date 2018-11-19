《YG宝石盒》公开YG投资在练习生培训费用！食宿、交通、各种课程等，一人一年最少要一亿韩元！
综艺 2018年11月19日 星期一11:27 Yuan
YG新男子组合出道节目《YG宝石盒》在16日播出，这次分成了A、B、C、J组练习生。
A组平均练习4年，是实力最好最有望出道的一组，像是房艺谭、曾出演过《MIXNINE》的金俊奎、崔贤硕和李炳坤等人都属於A组。在节目中公开：「YG投资到A组练习生的金额是？」新人开发部的相关人士表示：「因为练习生大部分会在这里度过，包括这种琐碎的费用，一个人一年最少会使用一亿韩元（约台币270万）以上。」
除了宿舍外，当中包含了基本餐费、交通费、日文课、英文课、演技课、讨论课、健身训练等，这些都是只有A组才有的特权。节目组也问了练习3年的崔贤硕：「觉得这段期间给本人投资的费用是多少？」崔贤硕说：「好像差不多有一亿。」听到是一年要一亿后，也非常惊讶！这也在韩网上引发热议，不少网友就表示：「没有在吹牛，真的就是这样的」、「这是A组的基准」、「YG是投资概念，是公司出钱进行培训」等。
而B组则是刚开始练习，没有被雕琢过、还在适应阶段的一组；C组的平均年龄14.4岁，是年龄最小的一组，《K-POP STAR》第六季冠军金宗燮就在这组。在最后，梁铉锡又介绍了来自YG日本子公司的J组。
月末评价将在下一集公开，新男子组合目前构想是5人出道，但具体人数会在节目播出期间公布。
（图：VLive）
Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论
-
志龍永裴以前當練習生一天吃一餐飯，吃多了會被人罵，餐費每天5000won
老楊現在慷慨大方
1小时前
-
正常呀，唔係點解咁多人還債還幾年都還唔清
1小时前
-
拿BIGBANG賺的錢去養新人然後在冰起來
YG真的hen棒👎
1小时前