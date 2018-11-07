OGN《遊戲奧林匹克》邀請熱愛遊戲的偶像和明星參與！首波出演名單公開，將會有100人出演！
綜藝 2018年11月7日 星期三13:55 Yuan
CJ E&M遊戲頻道OGN確定在13日進行《遊戲奧林匹克（GAMEDOLYMPIC）》錄製。
節目將會邀請熱愛遊戲的偶像和明星參與，屆時將在全世界擁有超高人氣代表行的「英雄聯盟」、「絕地求生」、「鐵拳7」、「VR」、「Arcade」等遊戲中競爭，選出演藝圈的最高手。
日前公開了第一輪的出演名單，有FTIsland、Block B、NCT、B1A4、gu9udan、ASTRO、LABOUM、ONF、MXM、fromis_9、SF9、DIA、Nine Muses、SONAMOO、APRIL、U-KISS、 HOTSHOT、IN2IT、RAINZ、Dreamcatcher、PEACE、金龍國、權玄彬、Kisum等人，會有100人出演。而各組合出演的成員尚未公開，可會再有變動，還有許多「？」的，不知道還會有誰出演呢！
另外，節目將由Tony An擔任主持人，參與「英雄聯盟」項目的藝人名單將會在8日先公開，其餘的藝人名單則將會在錄製當天公開，節目會在23日透過遊戲頻道OGN播出，也喜歡玩遊戲的你，到時候可以期待一下啦！
（圖：GAMEDOLYMPIC）
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