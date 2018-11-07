OGN《游戏奥林匹克》邀请热爱游戏的偶像和明星参与！首波出演名单公开，将会有100人出演！
综艺 2018年11月7日 星期三13:55 Yuan
CJ E&M游戏频道OGN确定在13日进行《游戏奥林匹克（GAMEDOLYMPIC）》录制。
节目将会邀请热爱游戏的偶像和明星参与，届时将在全世界拥有超高人气代表行的「英雄联盟」、「绝地求生」、「铁拳7」、「VR」、「Arcade」等游戏中竞争，选出演艺圈的最高手。
日前公开了第一轮的出演名单，有FTIsland、Block B、NCT、B1A4、gu9udan、ASTRO、LABOUM、ONF、MXM、fromis_9、SF9、DIA、Nine Muses、SONAMOO、APRIL、U-KISS、 HOTSHOT、IN2IT、RAINZ、Dreamcatcher、PEACE、金龙国、权玄彬、Kisum等人，会有100人出演。而各组合出演的成员尚未公开，可会再有变动，还有许多「？」的，不知道还会有谁出演呢！
另外，节目将由Tony An担任主持人，参与「英雄联盟」项目的艺人名单将会在8日先公开，其余的艺人名单则将会在录制当天公开，节目会在23日透过游戏频道OGN播出，也喜欢玩游戏的你，到时候可以期待一下啦！
（图：GAMEDOLYMPIC）
Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
留言/评论