忠誠！JYJ 金俊秀卸下義警責任 終於在今天退伍啦
明星 2018年11月5日 星期一08:30 施乃琪
經過 635 天的漫長等待，JYJ 的金俊秀 (XIA) 終於在今天退伍了，等待已久的音樂劇迷和歌迷可以準備衝了！
金俊秀於 2017 年 2 月 9 日以義警身份入伍，經過一年九個月的服役後，終於在今天（5 日）正式退伍回歸「社會人」身份了。
在擔任義警的這段期間，金俊秀也多次參加軍中或警察廳舉行的活動，公開帶來把過去總是掀起搶票大戰的精彩表演，也獲邀為迎來第 73 週年的警察之日演唱了紀念歌曲「因為你們也是我」！
而且好消息是，今年經典音樂劇《伊麗莎白》捲土重來，作為韓國首演時初代死神的金俊秀也隨著退伍而正式登上海報上的陣容名單，確定再度演出這齣奠定音樂劇演員地位的代表作。
《伊莉莎白》將從今年 11 月 17 日起在 Blue Square I-Market Hall 開演，喜歡 XIA 死神的大家別忘了記下搶票時間哦！
（照片與影片來源：C-JeS Entertainment、警察廳）
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