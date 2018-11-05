忠诚！JYJ 金俊秀卸下义警责任 终於在今天退伍啦
明星 2018年11月5日 星期一08:30 施乃琪
经过 635 天的漫长等待，JYJ 的金俊秀 (XIA) 终於在今天退伍了，等待已久的音乐剧迷和歌迷可以准备冲了！
金俊秀於 2017 年 2 月 9 日以义警身份入伍，经过一年九个月的服役后，终於在今天（5 日）正式退伍回归「社会人」身份了。
在担任义警的这段期间，金俊秀也多次参加军中或警察厅举行的活动，公开带来把过去总是掀起抢票大战的精彩表演，也获邀为迎来第 73 周年的警察之日演唱了纪念歌曲「因为你们也是我」！
而且好消息是，今年经典音乐剧《伊丽莎白》卷土重来，作为韩国首演时初代死神的金俊秀也随著退伍而正式登上海报上的阵容名单，确定再度演出这出奠定音乐剧演员地位的代表作。
《伊莉莎白》将从今年 11 月 17 日起在 Blue Square I-Market Hall 开演，喜欢 XIA 死神的大家别忘了记下抢票时间哦！
（照片与影片来源：C-JeS Entertainment、警察厅）
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