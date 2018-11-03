最後還是哭出來！韓國小孩被媽媽打扮成無臉男，表情連拍好無辜
生活 2018年11月3日 星期六10:00 Sani
果然「玩小孩」是天下父母最開心的事XD
近日各地都沉浸在迎接萬聖節的歡樂氣氛裡，韓國當然也不例外，一位媽媽就在個人IG上PO出了把小孩打扮成無臉男的照片，小孩的反應超真實！
這個名叫이로（音 Yiro）的小男孩在IG上有好幾千粉絲，小臉胖嘟嘟很有福相，肉肉的臉頰簡直讓人懷疑是不是藏了什麼好吃的在嘴巴里XD
這位媽媽經常在IG上分享Yiro的照片，平時都還酷酷的，直到萬聖節前夕......
猝不及防被媽媽打扮成無臉男！
媽媽留言說：「萬聖節無臉Yiro！ 」小孩似乎還不知道發生了什麼XD
只是表情漸漸暗淡......
最後終於哭出來了XD
雖說是打扮成無臉男，但比起可怕，可愛的成分顯然更多耶！這位媽媽後來有解釋說，在臉上畫黑色小三角用的是無毒水性粉彩蠟筆，用清水就可以洗掉，請大家不要擔心baby的皮膚~
不知道今年的萬聖節，大家都是怎麼度過的呢？
（圖：IG@yonyoyony）
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