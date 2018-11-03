最后还是哭出来！韩国小孩被妈妈打扮成无脸男，表情连拍好无辜
生活 2018年11月3日 星期六10:00 Sani
果然「玩小孩」是天下父母最开心的事XD
近日各地都沉浸在迎接万圣节的欢乐气氛里，韩国当然也不例外，一位妈妈就在个人IG上PO出了把小孩打扮成无脸男的照片，小孩的反应超真实！
这个名叫이로（音 Yiro）的小男孩在IG上有好几千粉丝，小脸胖嘟嘟很有福相，肉肉的脸颊简直让人怀疑是不是藏了什么好吃的在嘴巴里XD
这位妈妈经常在IG上分享Yiro的照片，平时都还酷酷的，直到万圣节前夕......
猝不及防被妈妈打扮成无脸男！
妈妈留言说：「万圣节无脸Yiro！ 」小孩似乎还不知道发生了什么XD
只是表情渐渐暗淡......
最后终於哭出来了XD
虽说是打扮成无脸男，但比起可怕，可爱的成分显然更多耶！这位妈妈后来有解释说，在脸上画黑色小三角用的是无毒水性粉彩蜡笔，用清水就可以洗掉，请大家不要担心baby的皮肤~
不知道今年的万圣节，大家都是怎么度过的呢？
（图：IG@yonyoyony）
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